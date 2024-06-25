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Kahramanmaraş'ta Okul Müdürü Yaralı Ebabil Kuşunu İyileştirip Doğaya Saldı

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Kahramanmaraş'ta bir okul müdürü, bulduğu yaralı ebabil kuşunu iyileştirip doğaya saldı. Okul müdürü, kuşu besleyerek sağlığına kavuşturduktan sonra doğal yaşamına geri bıraktı.

Kahramanmaraş'ta bir okul müdürü, bulduğu yaralı ebabil kuşunu iyileştirip doğaya saldı.

Onikişubat ilçesinde oturduğu sitenin bahçesinde yavru iki tane ebabil kuşu bulundu. Bir tanesinin canlı bir tanesinin cansız olduğu tespit edildi. Yaşayan yavru ebabil kuşunun ise yaralı olduğu anlaşıldı. Okul müdürü evine alıp beslediği kuşu iyileştirdi.

Okul Müdürü Erol Yorulmaz, "Kuşa ilk etapta damla damla su verdim. Sonrasında eti küçük parçalara ayırarak kürdan yardımıyla beslemeye devam ettim. Üçüncü gün sonrası artık parmağımı uzatınca gagasını açıyor, elimle verdiğim parça etleri yemeye başladı. Parmağımı uzatınca, başını parmağımla okşayınca ötmesi beni mutlu etmeye başladı. Daha sonra iyileşince doğaya saldım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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