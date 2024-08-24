Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Odun Ateşinde Çörek ve Simit Pişiren Hacer Usta

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiren 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Gürdal, aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Odun ateşinin karşısında çalışmak zor"

Ürünlerin hepsini doğal ve katkısız yaptığını kaydeden Hacer Gürdal, "Ben bu işi 13 yıldır yapıyorum. 13 yıldır tezgahtayım ve simit ve poğaça pişiriyorum. Burada patates kızartması yapıyorum, pizza yapıyorum. Bunların hepsini közde yapıyorum daha doğal olsun diye. Bizim müşterilerimiz tanıdık zaten biz bir aile gibiyiz. Burada yumuşak çörek, gevrek çörek ve susamlı çubuklar yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi doğal ve katkısız. Hepsini odun ateşinde pişiriyoruz. Odun ateşinin karşısında çalışmak zor oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

"Eşime destek oluyorum"

Kendi ayaklarının üzerinde durduğu ifade eden Gürdal, "Eşime destek oluyorum. Kendim almak istediğim bir şeyleri kendim alabiliyorum. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması çok güzel bir şey. Tabi hem ev hem de iş çok zor oluyor ama güzel yanları da var. Gevrek çörek, yumuşak çörek siparişleri oluyor. Almanya'ya kadar gönderdik. Bizim ürünlerimiz doğal olduğu için, odun ateşinde olduğu için farklı bir lezzet oluyor. Şu an çöreklerimizin kilosu 100 TL. Ama bizim simitlerimiz hem doğal hem de pekmezli. Hem de normal simitlerden farklı burada yaptıklarımız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Simit Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman? 24 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Ağustos günlük burç yorumu... HAMSTER KOMBAT 24 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? SON DAKİKA DEPREM: 24 Ağustos Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi!
title