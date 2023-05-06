Kahramanmaraş'ta husumetli aileler barıştırıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki aile arasında geçtiğimiz yıl başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.

İlçeye bağlı kırsal Yapraklı Mahallesinde Gül ve Özdemir aileleri arasında geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaşanan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olayların ardından iki aile arasında husumet başladı. Husumetli ailelerin barıştırılması için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı. Ailelerin ileri gelenlerinin barışı kabul edip husumeti sonlandırmaya karar vermesinin ardından mahallede barış yemeği düzenlendi. Yemeğe, iki aileye mensup fertlerin yanı sıra Elbistan Kaymakam Vekili Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur, Afşin Müftüsü Mehmet Yürek, çevre mahallelerin muhtarları ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan barış yemeğinde konuşan Afşin Müftüsü Mehmet Yürek, bütün müminlerin kardeş olduğuna dikkat çekerek, "Burada biz bir hayır işleyeceğiz. Kardeşliğimizi pekiştirmeye geldik" dedi.

Daha sonra konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise birlik ve beraberlik mesajı vererek "Birbirimizi sevmeliyiz. Dünyadaki en değerli şey insanların huzurudur. Gül ve Özdemir ailelerimiz çok doğru ve isabetli bir kararla komşuluklarını, birlik ve beraberliklerini pekiştirme yönünde bir adım attı. Ben bu adımın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ailelerimize ve bu hayra vesile olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Barış organizesinde son olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız da,"Biz buraya, barışın adını koymaya geldik. Bu köyde iki aile arasında talihsiz şekilde iki olay yaşanmış. Ama ne mutlu ki iki aile ciddi adımlar atmış. İnanıyoruz ve Müslüman'ız. Biz şimdi bu ailelerimiz arasındaki tatsız duruma son vermek durumundayız. Nefsimize gem vuracağız, sabredeceğiz. Bugün burada bu işi bitireceğiz. Bu husumeti bitiren ailelerimiz fertleri, Allah katında çok büyük bir mükafatın sahibi olacaklar. Onlar, bunu başarırsa Cenab-ı Allah'a teslim olmuş olacaklar. Barışmak çok güzel bir şey. Hele hele 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem sonrasında böyle bir tatsız duruma son vermek bizler için de büyük bir motivasyon ve mutluluk kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından her iki ailenin ileri gelenleri, Kaymakam Vekili Yıldız'ın öncülüğünde sarılarak barıştı.Gül ve Özdemir ailelerinin fertleri, barış noktasında kendilerine öncülük eden herkese ayrı ayrı teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ