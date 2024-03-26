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Kahramanmaraş'ta Görme Engelli Hafızlar Mukabele Okuyor

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Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle görme engelli iki hafız Abdülhamid Han Camii'nin açıldığı günden bu yana mukabele okuyor.

Kahramanmaraş'ta yapımı 2011 yılında tamamlanan ve 10 bin kişilik kapasite ile Türkiye'nin en büyük camileri arasında bulunan Abdülhamid Han Cami'nde 11 ayın sultanı Ramazan dolu dolu geçiyor.

Vakit ve teravih namazlarının yanı sıra camide hafızlar mukabele de okuyor. Görme engelli Mustafa Çamsarı ve Celal Gök, öğle namazı öncesi camiye girerek Kur'an-ı Kerim okuyor. Görme engelli hafızların ezbere okuduğu Kur'an-ı, camideki cemaat Kur'an dan takip ediyor.

Görme engelli hafız Çamsarı, "Ben doğuştan görme engelliyim. 1973 yılında dünyaya geldim. 3 Ekim 1988 yılı Pazartesi günü hafızlığa başladım ve 2 yılda tamamladım. 1991 yılının 4 Nisan Perşembe günü Ankara'da sınava girip hafızlık belgesi aldım. Daha sonra bizden sonra gelen öğrencilerin dersleri ile ilgilendim. 8 Şubat 1999 yılında göreve başladım. Halen aktif olarak devam ediyorum. Cami açıldığından beri mukabele okuyorum. Güzel gidiyor. Hem Allah'ın, hem de bizi dinleyenlerin de memnun olduğu kanaatindeyim. Neml Suresi 40. Ayeti okuyayım: "Bu Rabbimin lütuf ve ihsanındandır. Şükür mü edeceğimi, nankörlük mü edeceğimi denemek istiyor" diyerek inşallah sınavı kazanan kullarından oluruz" dedi.

Abdülhamid Han Cami İmam Hatibi Ali Sarıkaya ise "Ramazan Müslümanlarda büyük bir sevinç uyandıran mübarek bir Kur'an ayıdır. Özellikle peygamber efendimizden bu yana gelen mukabele geleneği devam etmektedir. Cami açıldığından bu yana iki görme engelli hafızımız vardır ve öğle namazından önce bu geleneği devam ettirmektedirler. Biz ve cemaatimiz onların okumasından memnun kalmaktadırlar" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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