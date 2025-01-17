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Kahramanmaraş'ta Esnafın Kedilere Gösterdiği Şefkat

Kahramanmaraş'ta Esnafın Kedilere Gösterdiği Şefkat
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Kahramanmaraş Demirciler Çarşısı'nda marangozluk yapan Mustafa Tanır, deprem sonrası sahipsiz kalan kedilere sahip çıkarak onların bakımını üstlendi. Soğukta ölmek üzere olan kedileri besleyerek onlara destek oluyor.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf depremden sonra soğukta ölmek üzere olan kedilere sahip çıktı.

Demirciler Çarşısı'nda marangozluk yapan Mustafa Tanır, deprem sonrası sahipsiz kalan ve soğukta ölmek üzere olan kedilere sahip çıkarak bugüne kadar bakımlarını üstlendi. Tanır, "Onları çok seviyorum, onlar benim arkadaşım gibi oldu" dedi.

"Onları sokakta bulduğumda yavruydu"

Kedileri soğuktan ölmek üzereyken bulduğunu söyleyen Tanır, "Burada bulunan kedilere bulduğumda yavruydu. O günden beri kedilere bakıyorum, besliyorum. Sabah buraya geldiğimde arabadan indiğimde beni karşılarlar, sevinirler" ifadesini kullandı.

"Arkadaşım gibi oldular"

Tanır, "O günden sonra hiç bir yere gitmiyorlar. Kendiler beni çok seviyor ben de onları çok seviyorum. Kış günü ölmesinler diye besliyorum. Hayvanlarda bir can taşıyor. Onları öldürmesinler hayvanlara baksınlar, beslesinler. Onların da yavruları var" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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