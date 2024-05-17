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Kahramanmaraş'ta çiftçi tarlasına 'Gazze' yazdı

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Kahramanmaraş'ta yaşayan çiftçi, İsrail'in Filistinlilere yönelik Gazze'de düzenlediği soykırıma tepki amaçlı tarlasına 'Gazze' yazdı. Çiftçi, Gazze'ye yapılan mezalimin bir gün hesabının sorulacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ta çiftçi, İsrail'in Filistinlilere yönelik Gazze'de düzenlediği soykırıma tepki amaçlı tarlasına ' Gazze' yazdı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan çiftçi Mustafa Uludağ, Amasya Akyazı köyü ve Kahramanmaraş'taki tarlasını sürerken aklına Filistinliler geldi. Uludağ, farklı tarlalara oğlunun ismi ve babasının lakabı ile İsrail'in soykırım yaptığı Filistinliler adına traktörle ' Gazze' yazdı.

Gazze'ye yapılan mezalimin elbet bir gün hesabının sorulacağını söyleyen çiftçi Uludağ, "Tarlama oğlumun, gelinimin ismini yazdım, bir başka tarlaya kalp yaptım, bir başka tarlaya babamın lakabını yazdım. Bu tarlaya da traktörüm ile Gazze yazdım. Gazze yalnız değil yüreğimiz çok yanıyor bunun hesabı elbet bir gün sorulacak. Kimse bir şey yapamıyor gözümüzün önünde soykırım yapılıyor. Allah yardımcıları olsun. Elbet bunun bir günahı vebali vardır. Siyonist İsrail bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Gazze sizinleyiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İsrail Gazze Tarım Yerel Politika Güncel Haberler

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