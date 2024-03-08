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Kahramanmaraş'ta Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

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Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı öncesi camilerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki camilerde, 11 ayın sultanı Ramazan hazırlığı başladı. Cami imam hatibi hafız Mustafa Işık, camilerin temizlik ve düzenini tamamladıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı öncesi camilerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki camilerde, 11 ayın sultanı Ramazan hazırlığı başladı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Devlet Su İşleri Camii'nde de temizlik çalışmaları yapıldı. Ramazan ayı ve bayramı temiz karşılayacaklarını ifade eden cami imam hatibi hafız Mustafa Işık, "11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile beraber camilerimizin temizlik ve düzenini tamamladık. Bahçelerimiz ve lavabo temizliği ile Ramazan'a giriyoruz. Ramazan'ı öğle vakti mukabele okuyup, teravih namazları ile idrak edeceğiz" dedi.

6 Şubat depremlerinden dolayı camilerin de hasar gördüğünü belirten Işık, "Başta Abdülhamit Han Camimiz olmakla beraber diğer camilerimizde Ramazan ayı içinde ibadetlerine devam edilecek. Ramazan'da tüm İslam alemine ve başta Gazze'de yaşayan Müslümanların huzura kavuşmaları için dua edeceğiz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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