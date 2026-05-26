Kahramanmaraş'ta bir berber özel bireye meslek kapısı açtı

Kahramanmaraş'ta bir berber, iş yerine çırak olarak aldığı 16 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf'a meslek öğreterek destek oluyor. Yusuf, Kurban Bayramı öncesi yoğunlukta ustalarıyla birlikte çalışıyor.

Kurban Bayram öncesinde berberler yoğun mesai yapıyor. Kahramanmaraş'ta berberlik yapan Ahmet Ceyhan, 16 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf Emre Şahan'a mesleğin inceliklerini öğretiyor. İlk işe başladığında birçok işi yapmakta zorlanan Yusuf şimdi ekibin bir parçası olarak müşterileri karşılıyor, saç yıkayıp müşterilerle ilgilenerek berber dükkanındaki işleyişe destek veriyor.

"İnşallah iyi bir sanatkar, iyi bir usta olacak"

Berber Ahmet Ceyhan, Yusuf ile yaklaşık 8 ay önce tanıştıklarını belirterek, özel bireylerin sosyal hayat ve meslek edinme konusunda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yusuf'un bayram dönemi gibi yoğun süreçlerde kendilerine yardımcı olduğunu belirten Ceyhan, "Yusuf kardeşimiz çok değerli bir kardeşimiz ve özel bir bireyimiz. Bu Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda bizim asistanlığımızı yapıyor. İnşallah iyi bir sanatkar, iyi bir usta olacak. Bu kardeşlerimizin sanata tutunmaları için bizlerin her daim destek olması gerekiyor. Hayata ve sanata ilk önce iletişimle başladık. Daha sonra kişisel bakımla bunu sürdürdük. Yusuf kardeşimiz saç, yüz ve tırnak bakımı gibi kişisel bakım süreçlerini öğrendi. Kendisi bu konuda artık çok hassas ve başarılı. Yusuf'un bir hedefi var. Önce okulunu tamamlayacak, ardından ustalık yolunda ilerleyecek. İnşallah iyi bir sanatkar olacak" diye konuştu.

Yusuf Emre Şahan da, "Çalıştığım ilk yer burası, şimdi saç yıkıyorum. Maske sürüp bakım yapabiliyorum. İleride berber ustası olmak istiyorum. Diğer bayrama saç tıraşı da yapmak istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
