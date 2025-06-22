Kahramanmaraş'ta Baba ve Çocukları Aynı Sınavda

Kahramanmaraş'ta Baba ve Çocukları Aynı Sınavda
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6 üniversite mezunu baba Murat Kozalak, kızı Zeynep ve oğlu Şevket ile birlikte AYT sınavına girdi. Aile için unutulmaz bir deneyim olan bu an, eğitimdeki hayat boyu süren süreçlerin önemini vurguladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da gerçekleştirilen AYT sınavında daha önce 6 üniversite bitiren baba Murat Kozalak, kızı Zeynep'la aynı sınıfta, oğlu Şevket'le de aynı okulda sınava girdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu gerçekleştirildi. Sınav, 4 çocuklu Kozalak ailesi için unutulmaz bir ana sahne oldu. 6 üniversitede çeşitli bölümleri bitiren mühendis baba Murat Kozalak (46), kızı Zeynep (20) ve oğlu Şevket'le (18) aynı okulda sınava girerek nadir rastlanan anlamlı bir birlikteliğe imza attı.

Babasıyla sınava girdiğini anlatan Zeynep Kozalak, babasıyla aynı okulda, aynı sınıfta sınava girmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Babasıyla aynı okulda sınava giren Şevket Kozalak ise ilk defa sınav deneyimi olduğunu, çok heyecan yapmadığını belirterek, babasıyla girmesinin çok güzel olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar birçok sınava girdiğini anlatan Murat Kozalak da, "Kızımla aynı sınıfta, oğlumla yan sınıftaydık. Eğitimin yaşam boyu sürdüğü kanaatindeyim. Benim yarım kalan hedeflerim var onları tamamlamak için girdim. Kızımla yan yana girdiğim için de mutluyum. Bu bir süreçtir hayatta Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hayat bir sınavdır, bu eğitimler de yoldaki bir süreçtir"dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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