Kahramanmaraş'ta 51 Yıllık Evli Çift Gençlere Örnek Oluyor

Kahramanmaraş'ta 51 yıllık evli çift, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi Havaalanı Konteynerkentte yaşayan 6 çocuk annesi Zühre Duman (69), ve İsmail Duman (81), çifti 51 yıldır evliliklerini sürdürüyor. Onca zorluğa rağmen evliliklerini sürdürdüklerini söyleyen Zühre Duman,"51 yıllık evliyiz birbirimize karşı sevgimiz ve saygımız devam ediyor" dedi.

Evli çiftler birbirlerinin kıymetini bilsin diyen Zühre Duman, "Ben eşimle 51 yıllık evliyim. Depremde evimiz yıkıldı. Şuan konteynerde kalıyoruz. Eşimin birçok rahatsızlığı var. Yürümekte zorluk, konuşmakta zorlanıyor. Birçok ameliyat geçirdi. Ben kendine bakıyorum, kendi bana bakıyor. Ben buradan gençlere sesleniyorum. Birbirlerini kıymetini bilsinler. Evlendikten sonra eşini, çocuklarını bırakıp gitmesinler. Birbirlerine iyi baksınlar, iyi geçinsinler. Biz de kötü günlerden geçtik. Her şeyi biz de yaşadık. Yokluğu da gördük varlığı da gördük. Bugünümüze hamdolsun. Eşim yürümekte çok zorluk çekiyor benim de hastalıklarım var. Benim de yaşım ilerlediği için bakmakta güçlük çekiyorum. Buna rağmen yaşayıp gidiyoruz. Eşime bakıyorum, bakmaya da devam edeceğim. Sevgimi, saygımı bırakmıyorum. Çocuklarınızı bırakıp gitmeyin, eşinizi bırakıp gitmeyin. Ben de çok zorluklar çektim, ama eşimi bırakıp gitmedim. 51 yıllık evliyiz sevgimiz saygımız hala devam ediyor" diye konuştu.

"Birbirimize karşı hep saygılıydık" diyen İsmail Duman ise, "Ben konuşmakta zorluk çekiyorum ve birçok hastalığım var. Eşim bana bakıyor. Ben bir yerlere gidemiyorum yürümekte zorluk çektiğim için eşim bana yardımcı oluyor. Biz birbirimize karşı sevgimizi ve saygımızı yitirmedik. Hep saygılıydık. Ben eşimi çok seviyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ