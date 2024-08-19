Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 51 Yıllık Evli Çift Gençlere Örnek Oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaşayan 51 yıllık evli çift, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor. Zorluklara rağmen sevgi ve saygıyla birbirlerine destek olan çift, evliliklerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta 51 yıllık evli çift, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi Havaalanı Konteynerkentte yaşayan 6 çocuk annesi Zühre Duman (69), ve İsmail Duman (81), çifti 51 yıldır evliliklerini sürdürüyor. Onca zorluğa rağmen evliliklerini sürdürdüklerini söyleyen Zühre Duman,"51 yıllık evliyiz birbirimize karşı sevgimiz ve saygımız devam ediyor" dedi.

Evli çiftler birbirlerinin kıymetini bilsin diyen Zühre Duman, "Ben eşimle 51 yıllık evliyim. Depremde evimiz yıkıldı. Şuan konteynerde kalıyoruz. Eşimin birçok rahatsızlığı var. Yürümekte zorluk, konuşmakta zorlanıyor. Birçok ameliyat geçirdi. Ben kendine bakıyorum, kendi bana bakıyor. Ben buradan gençlere sesleniyorum. Birbirlerini kıymetini bilsinler. Evlendikten sonra eşini, çocuklarını bırakıp gitmesinler. Birbirlerine iyi baksınlar, iyi geçinsinler. Biz de kötü günlerden geçtik. Her şeyi biz de yaşadık. Yokluğu da gördük varlığı da gördük. Bugünümüze hamdolsun. Eşim yürümekte çok zorluk çekiyor benim de hastalıklarım var. Benim de yaşım ilerlediği için bakmakta güçlük çekiyorum. Buna rağmen yaşayıp gidiyoruz. Eşime bakıyorum, bakmaya da devam edeceğim. Sevgimi, saygımı bırakmıyorum. Çocuklarınızı bırakıp gitmeyin, eşinizi bırakıp gitmeyin. Ben de çok zorluklar çektim, ama eşimi bırakıp gitmedim. 51 yıllık evliyiz sevgimiz saygımız hala devam ediyor" diye konuştu.

"Birbirimize karşı hep saygılıydık" diyen İsmail Duman ise, "Ben konuşmakta zorluk çekiyorum ve birçok hastalığım var. Eşim bana bakıyor. Ben bir yerlere gidemiyorum yürümekte zorluk çektiğim için eşim bana yardımcı oluyor. Biz birbirimize karşı sevgimizi ve saygımızı yitirmedik. Hep saygılıydık. Ben eşimi çok seviyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?
title