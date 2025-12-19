Haberler

Kahramanmaraş'ta KSÜ Rektörü görevden alındı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, görev süresi dolmadan görevden alındı. Yerine Yükseköğretim Kurulu kararıyla Prof. Dr. Mahmut Ak atandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım görevinden alındı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, henüz görev süresi dolmadan görevinden alındı. Görevden alınan Yasım'ın yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla Prof. Dr. Mahmut Ak yeni rektör olarak görevlendirildi.

KSÜ'den yapılan açıklamada: "Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitemiz rektörlük görevine vekaleten atanmıştır. Rektörümüze yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Prof. Dr. Yasım, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle KSÜ'ye atanmıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
