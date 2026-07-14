Kahramanmaraş'ta 4,2 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 8,53 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
Haber - Kurtuluş KARAASLAN
(KAHRAMANMARAŞ) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.27'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 8,53 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: ANKA