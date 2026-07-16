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Kahramanmaraş Havalimanı 6 ayda 157 bin 596 yolcuya hizmet verdi

Kahramanmaraş Havalimanı 6 ayda 157 bin 596 yolcuya hizmet verdi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Haziran ayında 30 bin 797 yolcuya hizmet verildi. İlk 6 ayda toplam yolcu sayısı 157 bin 596, uçak trafiği 1.619, yük trafiği ise 1.234 ton olarak kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı
verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Haziran ayında 30 bin 797
yolcuya hizmet verildi. İlk 6 aylık dönemde toplam yolcu sayısı 157 bin 596'ya
ulaşırken, aynı süreçte 1.619 uçak trafiği ve 1.234 ton yük (kargo, posta ve
bagaj) trafiği kaydedildi.

HAZİRAN AYINDA 30 BİN 797 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Haziran ayında 30 bin
797 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 157 bin
596'ya ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü,
Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hava yolu uçak,
yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

HAZİRAN AYINDA 308 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre, Haziran ayında havalimanında iç hat yolcu
trafiği 30 bin 797 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış
yapan uçak trafiği iç hatlarda 307, dış hatlarda ise 1 olmak üzere toplam 308'e
ulaştı.

Haziran ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise
toplam 239 ton olarak gerçekleşti.

İLK 6 AYDA 157 BİN 596 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık verilere göre ise
Kahramanmaraş Havalimanı'nda toplam 157 bin 596 yolcuya hizmet verildi. Aynı
dönemde uçak trafiği 1.619, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 1.234 ton
olarak kayıtlara geçti.



















Haber: Muhammet Özer 

Kaynak: Haber Platformu / Melis Yaşar
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