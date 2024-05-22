Kahramanmaraş depremlerinde yarısı yıkılan minareye leylek yuva yaptı.

Göksun ilçesindeki Ulu Cami depremde ağır hasar gördü. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldi ve yarısı yıkılan minareye yuva yaptı. Yarısı yıkık minaredeki yuva ilginç bir görüntü oluşturdu. - KAHRAMANMARAŞ