Kahramanların emanetleri bayramda unutulmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanların emanetleri bayramda unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kahramanların emanetleri bayramda unutulmadı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, vatan için gözünü kırpmadan şehit olan polis memurlarının ailelerini bayramda unutmadı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, vatan için gözünü kırpmadan şehit olan polis memurlarının ailelerini bayramda unutmadı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini tek tek ziyaret edip bayramlarını kutlayarak, anne ve babaların ellerinden öptü. İnci, ziyaret sırasında şehit emanetlerinin her zaman yanında olduklarını, onların kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemeleri gerektiğini, devletin bütün gücüyle arkalarında olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında şehit yakınlarının evin duvarlarını şehitlerin fotoğraflarıyla donattıkları gözlendi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title