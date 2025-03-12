Kahraman Türk Kadınları Sergisi'ne Katılan Kadın Yükümlüler

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden hizmet alan kadın yükümlüler 'Kahraman Türk Kadınları Sergisi'ne katılım sağladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ve Türk Dünyası Vakfı'nın işbirliğiyle 'Kahraman Türk Kadınları Sergisi' düzenlendi. Sergiye, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden hizmet alan kadın yükümlüler de katılım sağladı. Kadın yükümlüler, Türk kadınının cesaretini vurgulayan sergiyi detaylıca inceleme imkanı buldu. - ESKİŞEHİR