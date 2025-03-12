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Kahraman Türk Kadınları Sergisi'ne Katılan Kadın Yükümlüler

Kahraman Türk Kadınları Sergisi'ne Katılan Kadın Yükümlüler
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Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kahraman Türk Kadınları Sergisi'ne, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden hizmet alan kadın yükümlüler katıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden hizmet alan kadın yükümlüler 'Kahraman Türk Kadınları Sergisi'ne katılım sağladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ve Türk Dünyası Vakfı'nın işbirliğiyle 'Kahraman Türk Kadınları Sergisi' düzenlendi. Sergiye, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden hizmet alan kadın yükümlüler de katılım sağladı. Kadın yükümlüler, Türk kadınının cesaretini vurgulayan sergiyi detaylıca inceleme imkanı buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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