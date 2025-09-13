Haberler

Kağızman'da Elma Bahçelerinde Pestisit Denetimi Yapıldı

Kağızman'da Elma Bahçelerinde Pestisit Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ve EKÜY Projesi kapsamında Kağızman'daki elma bahçelerinde yapılan denetimlerle pestisit kalıntı düzeyleri inceleniyor. Bu çalışmalar, tüketici sağlığını korumanın yanı sıra üreticileri doğru tarım uygulamaları konusunda bilinçlendiriyor.

2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi kapsamında, Kağızman'daki elma bahçelerinde denetlendi.

Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, elma bahçelerinden alınan numuneler laboratuvara gönderilerek pestisit kalıntı düzeyleri incelenmeye başlandı

Yapılan analizler, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin teminat altına alınması açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bu denetimlerle üreticileri de doğru tarım uygulamaları konusunda bilinçlendiriliyor.

"Kağızman Elması"

Kağızman'ın kendine özgü iklimi ve verimli toprakları, burada yetişen elmaların hem aromatik hem de dayanıklı olmasını sağlıyor. İnce kabuğu, dengeli tat profili ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesiyle bilinen Kağızman elması; sadece bölge halkının değil, çevre illerin ve pazarların da gözdesi konumunda.

Bu doğal avantajlara bir de sağlıklı üretim standartları eklendiğinde, Kağızman elması sofralara güvenle taşınıyor. Gerçekleştirilen pestisit denetimleri sayesinde, hem üretici hem tüketici kazanıyor.

Güvenilir üretim, sağlıklı gelecek anlayışıyla sürdürülen bu çalışmalar, yerel tarımın kalitesini artırırken, Kağızman elmasının marka değerine de katkı sağlıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon! Başkan gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hayatını kaybetti
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.