Kağıthane'de vatandaşlara 30 bin kase aşure ikram edildi

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle birlikte 30 bin kase aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle birlikte 30 bin kase aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da devam ettirdi. Kağıthane Meydanı'nda öğle saatlerinde gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 'Ay yıldız' ve 'Kalbimiz Kağıthane' motifli aşureler dağıtıldı. Aynı anda farklı noktalarda da yapılan ikramlarla 30 bin kase aşure vatandaşlara ikram edildi. Program, Muharrem Ayının tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi için ettiği duayla başladı. Duaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında dağıtılan aşureler ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

"Aşure gününde 10 binlerce vatandaşımıza hizmet ediyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Aşure ayının içerisindeyiz. Muharrem ayı hicri yılbaşının olduğu ay. Peygamber Efendimizin hicret ettiği aydayız. Hazreti İbrahim Peygamberin yanmaması, Hazreti Yunus Peygamberin balığın karnından kurtulması çok güzel hadiselerin yaşandığı bir ay. Kerbela hadisesinin yaşandığı bir ay. Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edilmesi bu olayların yaşandığı bir aydayız. Aşure gününde 10 binlerce vatandaşımıza hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programa katılan Zehra Nur Demir, "Belediye iyi ki böyle bir etkinlik yaptı. Belediye sayesinde aşure yemiş olduk" dedi.

Kucağından 2 çocukla aşure almaya gelen Musa Şahin ise "Etkinlik çok güzel. Her zaman güzel etkinlik yapıyorlar. Mübarek günde güzel oluyor" dedi. - İSTANBUL