Kafkas ve Alevi Vatandaşlardan Ordu'da Birlik Mesajı

Ordu'da Kafkas ve Alevi vatandaşlar bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ile Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi tarafından Ordu'da ilk kez düzenlenen etkinlikte Kafkas ve Alevi vatandaşlar birlik mesajı verdi. Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Volkan Karauçoğlu, "Gürcü Kültür Derneği ile Alevi canlarımız ile beraber yaptığımız ilk defa etkinlik olacak. İnşallah bu etkinlik hem memleketimize, hem de yurdumuza hayırlı olur. Biz derneği kurduktan sonra amacımız şuydu; önce Alevi kardeşlerimiz ile yan yana gelelim, onlarla bir ve beraber olmak istedik" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şube Başkanı Yaşar Özdemir ise etkinliğin amacının toplumla kaynaşmak olduğunu söyledi. Programda katılımcılara deyiş gösterileri sunuldu. - ORDU