Kafkas Üniversitesi ve Türkiye Beyazay Derneği'nden 'Engelsiz Üniversite' İş Birliği

Kafkas Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında, üniversitelerde erişilebilirliğin artırılması ve farklılıkları bulunan bireylerin eğitim, araştırma ve kariyer süreçlerinin desteklenmesi amacıyla "Engelsiz Üniversite" hedefleri doğrultusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Kafkas Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Engin Kılıç ve Prof. Dr. Selçuk Ural, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol ile bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları bulunan bireylerin üniversite yaşamına daha etkin şekilde katılımının sağlanması, eğitim ve araştırma imkanlarının geliştirilmesi ve kariyer planlama süreçlerine destek verilmesi hedefleniyor.

"Eğitimden kariyer planlamaya kapsamlı iş birliği"

Protokol kapsamında, farklı ihtiyaçları bulunan bireylere yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalar ve kariyer planlama çalışmaları yürütülecek. Üniversite ile Türkiye Beyazay Derneği arasında gerçekleştirilecek ortak çalışmalarla öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri erişilebilirlik sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.

İş birliği çerçevesinde teknoloji, ürün, hizmet ve altyapı geliştirmeye yönelik çalışmaların da hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece üniversite bünyesinde erişilebilirliğin yalnızca fiziki alanlarla sınırlı kalmayarak eğitim, teknoloji ve hizmet alanlarında da geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokolde ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli kampanyaların düzenlenmesi, öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi karara bağlandı. Üniversite ve dernek iş birliğiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumlara yönelik ortak proje başvurularının yapılması da protokol kapsamında yer aldı.

"Öğrencilere tez desteği"

Erişilebilirlik çalışmalarına da özel önem verilen protokol kapsamında, bu alandaki sorunlara çözüm üretmeye yönelik bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora çalışmaları hazırlayan öğrencilerin desteklenmesi planlanıyor.

Söz konusu amaçlara uygun tez hazırlayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlanarak, üniversite öğrencilerinin erişilebilirlik alanında bilimsel çalışmalar yapmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kafkas Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan protokolün, üniversitede engelsiz eğitim ortamlarının geliştirilmesine ve farklılıkları bulunan bireylerin akademik, sosyal ve mesleki hayata daha güçlü şekilde katılım sağlamasına katkı sunması bekleniyor.

Tören, tarafların karşılıklı iyi dileklerini paylaşmasının ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı