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Karadeniz Ereğli'deki Kafkametler Gemi Faciası Soruşturmasında Telsiz Kayıtları İstendi

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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 5 denizcinin hayatını kaybettiği Kafkametler gemi faciasına ilişkin davanın beşinci duruşmasında mahkeme, 18-20 Kasım 2023 tarihleri arasındaki telsiz kayıtlarının talep edilmesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi.

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 19 Kasım 2023'te 5 denizcinin hayatını kaybettiği Kafkametler gemi faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, gemi sahibi şirketin yetkilileri S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. katılmazken, yaşamını yitiren mürettebattan kişilerin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Baykuş, gemiye yük temini ve evrak işlemlerini yürüttüğünü belirterek, olayın yaşandığı seferde herhangi bir gecikme olmadığını, geminin planlanan program doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

Hayatını kaybeden geminin 3. kaptanı Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar da yargılamanın uzun sürmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, davanın bir an önce sonuçlanmasını talep etti.

Sanık avukatı, şirket yetkililerinden S.Ö'nün gemi adamı belgesinin süresinin dolduğunu ve hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gerekli işlemleri yaptıramadığını belirterek, söz konusu adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Müşteki avukatı ise S.Ö'nün şirket yönetimindeki konumuna dikkati çekerek talebin reddedilmesini ve tutuklanmasını talep etti.

TELSİZ KAYITLARI MAHKEME DOSYASINA GİRECEK

Mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği döneme ilişkin iletişim trafiğinin aydınlatılması amacıyla, 18-20 Kasım 2023 tarihleri arasındaki gemi telsiz kayıtlarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden talep edilmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, tutuksuz sanık S.Ö. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının sürdürülmesine hükmetti. Eksik delillerin tamamlanması ve istenen kayıtların dosyaya ulaşmasının ardından davanın görülmesine devam edilmek üzere duruşma 5 Ekim tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Ereğli Limanı'ndan ayrıldığı sırada fırtınanın etkisiyle askeri mendireğe çarparak batmıştı. Gemide bulunan 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gemi donatanları S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: ANKA
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