Kadirli'de 'Askıda Paça' Uygulaması Başlatıldı

HABER: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Kadirli'de çorba satan Nevzat Mutluer, askıda paça uygulaması başlattı. Mutluer "Bazı insanların durumu var ama durumu iyi olmayan içemiyor. Onun için böyle bir uygulama başlattık" dedi.

Çamlı Kahve Meydanı'ndaki lokantasında sadece kelle paça çorbası satan Nevzat Mutluer, durumu iyi olmayan ve canı paça isteyip de içemeyenler için askıda paça uygulaması başlattı. Mutluer, şunları söyledi:

"Yıllardır Kadirli'de paça üzerine işletmecilik yapıyorum. 'Askıda paça' uygulamasına başladık. Bazı insanların durumu var ama durumu iyi olmayan içemiyor. Onun için böyle bir uygulama başlattık. Durumu iyi olan insanlar katılırsa iyi olur. Paça içemeyen insanlar içmiş olur. Uygulamaya destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu uygulamayı desteklemelerini bekliyorum."