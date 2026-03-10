Osmaniye'nin Çınar Köyü Sakinlerinden Bakan Tekin'e Tepki: 70-75 Yıllık Okulun Tuvaleti de Lojmanı da Vardı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Çınar köyü sakinleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve çok güzel okullar yaptık" açıklamasına tepki gösterdi. 65 yaşındaki Osman Şanlıer, "Ben beş yıl okudum, şu anda 65 yaşındayım. Okulun tuvaleti dışarıdaydı. İki tane de lojmanı vardı. Okul 70-75 yıllık" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Çınar köyünde yaşayan vatandaşlar, Yusuf Tekin'in "Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve çok güzel okullar yaptık" sözlerine tepki gösterdi. 60 yaşındaki Soner Şanlıer, şunları söyledi:

"Çınar Köyü İlköğretim Okulu'nda okudum. Okulun tuvaleti vardı, hem bayanların hem erkeklerin ayrı ayrı tuvaleti vardı. Ben 60 yaşındayım ilkokula erken gittim beş yaşında, 52 yıldan beri ben bilirim orada tuvalet var hem erkeklerin ayrı, bayanların ayrı. Okul aşağı yukarı 10-15 yıldır 20 yıla yaklaştı hemen hemen kapandı. Taşımacılık sistemine geçince okul kapandı. Okul çok eski, ne bileyim buraya Erdoğdu, Narlıkışla, Hacıhaliloğlu köylerinden hep buraya gelirlerdi okula okumaya. Okul 60 yıllıktan fazla ben 60 yaşındayım, en az 70 yıllık."

Osman Şanlıer ise "Çınar Köyü İlköğretim Okulu'nda okudum. Okulun tuvaleti vardı. Ben beş yıl okudum, şu anda 65 yaşındayım. Okulun tuvaleti dışarıdaydı. İki tane de lojmanı vardı. Okul tahmin ediyorum 70 yıllık, 75 yıllık okul. Ben 65 yaşındayım, daha eski yani okul. Diğer köylerde buraya geliyormuş o zaman. Okulda tabii ki tuvalet vardı, olmaz olur mu" dedi.

Cemal Büyükbaşarı ise "Kadirli Çınar Köyü İlkokulu'nda okudum. Ben 1974-1975 mezunuyum. Okulda tuvalet vardı, hatta iki tane vardı yan yanaydı. O zamanlar vardı, tuvalet dışarıdaydı. Ben beş yıl okudum, bayan ve erkek tuvaletleri ayrı ayrıydı. Okul tahminim 75-80 yıllık. Ben 65 yaşındayım şu anda, benden önce abilerim okudu, daha önceleri okuyanlar oldu yani 80 yıllık vardır aşağı yukarı. Belki daha fazla, belki de daha eksik o civardadır yani" diye konuştu.

Kaynak: ANKA