Kadir Gecesini ailenizle birlikte hakkıyla değerlendirin

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, "Hayatımızı Kur'an-ı Kerim ile şekillendirmek; evimize huzur, kalbimize neşe, dünyamıza güzellik ve bereket getirecektir" dedi.

Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan İl Müftüsü Mehmet Aşık, "11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde 17 Nisan 2023 Pazartesi gününü - 18 Nisan 2023 Salı gününe bağlayan gece Rabimizin ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşacağız. Bizlerde bu geceyi Efendimizi örnek alarak ailemizle birlikte hakkıyla değerlendirmeye gayret edelim. Peygamber Efendimizin hadislerine dayanarak, Müminler asırlardır Ramazan ayının 27. gecesini, Kadir Gecesi olarak değerlendirmişlerdir. Bizlere kim olduğumuzu, dünyaya neden gönderildiğimizi, bu dünyadan nereye gideceğimizi, hayatın değerini ve ilkelerini öğreten Kur'an-ı Kerim'dir. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim ile şekillendirmek; evimize huzur, kalbimize neşe, dünyamıza güzellik ve bereket getirecektir. Öyleyse; Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın rehberi yapalım, Kur'an'ın ve Peygamberimizin tavsiye ettiği gibi bir Müslüman olma gayreti içinde olalım. Bu gece aziz milletimize, vatanımızın her köşesinde hizmeti gaye edinen şanlı ordumuza, polisimize, jandarmamıza ve kolluk kuvvetlerimize; karada, havada ve denizdeki düşmanlarımıza karşı her daim muzaffer olmaları için dua edelim. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve deprem bölgesinde her şeyini kaybetmiş kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ