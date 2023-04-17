Kadir gecesine özel kandil simitleri tezgâhlarda

Mübarek Kadir Gecesinin idrak edileceği gün dolayısıyla Eskişehir'de kurabiye satıcıları kandil simitlerini yapmaya başladı.

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi münasebetiyle, gelenek haline gelen kandil simitleri raflardaki yerlerini almaya başladı. Eskişehir'deki kurabiye satıcıları kandil simitlerini fırınlardan çıkarıp paketler halinde satışa sundu. Bir kilosunun 160 liradan satıldığı kandil simidinin kutu satış fiyatı ise 30 liradan başlıyor.

Kurabiyeci dükkanı sahibi İlker Erdoğan, Ramazan ayının kurabiye satışları açısından durgun geçtiğini, ancak birkaç gündür satışların iyi olduğunu söyledi. Kadir Gecesi nedeniyle kandil simitlerinin satılmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, akşam saatlerinde kandil simitlerinin satılacağını dile getirdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Ramazan ayı bizim için durgun geçti, ama baklavacılar, tulumbacılar gibi tatlı sektörü hareketliydi. Biz sırf kurabiye yaptığımız için satışlar durgundu. Birkaç gündür satışlarda hareketlilik başladı. Satışlarımız yükseldi. Kadir Gecesi için kandil simitlerimizi yaptık. Kandil simitlerimizin akşam saatlerine kadar satılmasını bekliyoruz. Simitlerimizin hepsi tükeniyor, vatandaşlar her yıl Kadir Gecesi olduğu gibi kandil simitlerini alıyorlar. Kandil Simidinin kilosu 160 lira. Küçük boydan büyük boya kadar kutularla kandil simitlerimizi satıyoruz. Bir kutu kandil simidi 50 liradan satılıyor. İsteyen 30 liralık, 40 liralık alıyor." - ESKİŞEHİR