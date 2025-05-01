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Kadınlara Yönelik Mantar Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Kadınlara Yönelik Mantar Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 17 kadına sertifikaları verildi. Kurs, kadınların aile ekonomilerine katkı sunmasına olanak sağlayacak.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde kadınlara yönelik mantar yetiştiriciliği kurusu düzenlendi. Kurusu tamamlayan 17 kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.

Hocalar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hocalar Kadın Kültü Evi işbirliği ile 10 Şubat ile 2 Nisan tarihleri arasında 88 saatlik 17 kadın kursiyerin katılımı ile mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi. Düzenlenen kursta mantar komposto hazırlama, mantar ekimi, bakım ve hasada kadar her aşamanın kursiyerlere uygulamalı olarak öğretildi.

Kursun tamamlaması sonrası bir açıklamada bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Erkam Işık, "Hocalar ilçemizde her evde mantar yetiştirilebilecek. Bodrum, tavan arası veya ahır gibi kullanılmayan atıl bölümleri kursiyerler kullanarak evlerinden uzaklaşmadan aile ekonomilerine katkı sunabilecekler. Bu vesile ile ev işleri ve ailelerine zaman ayırırken kendi mantarlarını da yetiştirecek. şimdilik üretim kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar. Ancak önümüzdeki günlerde üretimin artacak ve Hocalar Kadın Kooperatifi aracılığı ile piyasaya sürülmesi planlanılıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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