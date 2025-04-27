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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Çocuklara Etkinlik

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Çocuklara Etkinlik
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Elazığ'da faaliyet gösteren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Mardin'deki Serenli İlkokulu'nda çocuklar için renkli bir etkinlik düzenleyerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Elazığ'da faaliyet gösteren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Mardin'de bir ilkokulda çocuklar için etkinlik düzenledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Mardin'in Serenli köyünde bulunan Serenli İlkokulu'nda düzenlediği etkinlikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Pamuk Prenses, kovboylar ve çeşitli çizgi film karakterleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte minikler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan günde çocuklara dondurma, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de hediye edildi.

Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, "Çocukların yüzlerindeki mutluluk bizim en büyük motivasyonumuz. Onlara güzel bir anı bırakmak, hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapabilmek bizim için çok kıymetli. Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, çocuklarımızın da sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini desteklemek en önemli hedeflerimizden biri. Bugün burada çocukların neşesine ortak olmak bizlere büyük bir umut verdi" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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