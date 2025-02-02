Kadına Yönelik Şiddete Dikkat: Jandarmadan Fabrikada Bilgilendirme

Aydın'ın Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan kadınlara jandarma ekiplerince, Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) uygulaması ve kadına şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Yapılan ziyaretlerde fabrikada çalışan kadınlara 6284 Sayılı Kanun, başvuru mercileri, KADES uygulaması konularında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların farkındalığını arttırmak amacıyla KADES pankartı açılan etkinlikte ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulamasının yüklenmesi konusunda yardımda bulunuldu. Bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı ziyarette kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. - AYDIN