Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Çine'de tanıtıldı - Haberler

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Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Çine'de tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Çine'de tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Çine'de gerçekleştirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Çine'de gerçekleştirildi.

Çine Mehmet Emin Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıya; Hülya Aksoy, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve eşi Şennur Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ensar Uygun, Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, Daire Amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, kanserle ve kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı. - AYDIN

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Çine'de tanıtıldı

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Çine'de tanıtıldı

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Çine'de tanıtıldı

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Çine'de tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Emin Ünal, Aydın, Yerel, Haberler

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