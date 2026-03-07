Haberler

Gaziantep'te Kadın Platformu, Tacize Uğrayan Kadın ve Avukatına Yapılan Şikâyete Karşı Basın Açıklaması Yaptı

Güncelleme:
Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Ahmet Aslansoy Tekstil tarafından avukat Esmer Özer'e yapılan şikayete karşı Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması düzenleyerek, hak arayan kadınların baskı altında tutulduğunu vurguladı.

(GAZİANTEP) - Haber: Jiyan ERKILIÇ

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu bileşenleri, Ahmet Aslansoy Tekstil'in mağdur kadın işçi ve avukatı Esmer Özer hakkında yaptığı şikayete karşı Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform, hak arayan kadınların hedef alınmasına tepki gösterdi.

Gaziantep'te, Ahmet Aslansoy Tekstil'in mağdur kadın işçi ve sendika avukatı Esmer Özer hakkında "kişisel haklara saldırı" ve "ticari itibarı zedeleme" iddiasıyla şikayette bulunmasına tepki olarak Gaziantep Demokratik Kadın Platformu bileşenleri basın açıklaması gerçekleştirdi.

Balıklı Meydanı'nda yapılan açıklamada, platform üyeleri şikayetin kadınların hak arama mücadelesine yönelik bir baskı aracı olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, söz konusu şikayetin kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından yapıldığı ifade edildi.

Basın açıklamasını Gaziantep Demokratik Kadın Platformu adına okuyan Sümeyye Yeşil, kadınların işyerlerinde tacize karşı hak aramanın suç olmadığını belirterek, "Ahmet Aslansoy Tekstil'in mağdur kadın işçi ve avukatımız Esmer Özer hakkında yaptığı şikayet, kadınların hak arama mücadelesini engellemeye yönelik açık bir baskıdır" dedi.

Yeşil, platform olarak tepkilerini vurgulayarak, "Bizler tacize uğrayan kadın işçinin ve avukatının yanındayız. Kadınların hak arama süreçlerinde hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Yeşil, şikayetin kadınların işyerlerinde maruz kaldığı tacizi konuşmasını engellemeye yönelik olduğunu ifade ederek, "Bu tür şikayetler, adaletin sermayeye ve siyasi nüfuza sahip olanlara göre işletilmesinin göstergesidir. Kadınların iş yerlerinde mobbing, taciz ve şiddete karşı güvenli koşullarda çalışabilmesi için bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
