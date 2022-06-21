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Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi

Adana'da "Bir kask bir hayat" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan motosiklet sürücüsü Elif Yıldız, erkek sürücülerden saygı istedi.

Adana'da "Bir kask bir hayat" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan motosiklet sürücüsü Elif Yıldız, erkek sürücülerden saygı istedi.

Etkinlikte Adana Valisi Süleyman Elban tarafından kask hediye edilen Yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kaza yaptığımda kask olmasaydı yüzümden yara alabilirdim" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"1 yıldır motosiklet kullanıyorum. Kendi şeridimde giderken bir araç arkadan vurdu ve gitti. Kaskım olamasaydı süründüğüm için daha da fena olabilirdi. Kask kurtardı beni. Adana'da görüyorum. Kask takmıyorlar. Şiddetle tavsiye ediyorum kask takmalarını. Trafikte motosiklet kullanmak kadınsan riskli. Hiç saygı göstermiyorlar. Ulaşım için zorunlu olarak kullanıyorum. Ama motosiklet sürmek çok zevkli" dedi. - ADANA

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