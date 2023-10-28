Kadın Girişimciler Kurulu başkanı Tuğba Özcan oldu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun 2023-2027 dönemi İcra Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Tuğba Özcan'ın TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı oldu.

DTSO Başkan Yardımcısı Cemal Aksan'ın da katılım sağladığı toplantıda, Tuğba Özcan'ın Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olurken icra komitesinde; Serap Turan, Alev Ünal ve Berre Su Terzi Başkan Yardımcısı, Seda Sönmez, Özden Karaaltun, Fatma Çetin Köroğlu, Seda Korkmaz, Nursema Aydın, Fatma Dilber, Elif Arslan, Gökçe Ülkü Altay, Selma Mutlu, Sultan Arıkan ve Öznur Bozkurt da icra kurulu üyesi olarak görev yapacaklar.

Tuğba Özcan, Düzce'nin girişimci ve alanında uzman güçlü kadınlarından bir ekip kurduklarını belirterek "Yönetim Kurulumuz ve İcra Kurulumuz olmak üzere 35 kadın olarak bu dönem görev yapacağız. Görev süremiz boyunca DTSO öncülüğünde kadının olduğu her platformda ve çalışma hayatının içinde yer alacağız. Birlikten kuvvet doğar ilkesi ile DTSO Başkanımız Erdoğan Bıyık ve yönetiminin desteği ile kadınlarımızın ekonomiye katılmalarını, mevcut kadın girişimcilerinin arttırılması, girişimcilerin bilinçlendirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, eşit imkanlar gibi birçok konuda kamu kurum ve kuruluşlarımız ve iş yerlerimiz ile ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Görev aldığımız dönemimizin önemi büyük. Bunun bilincinde olarak çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesine önemli bir görevi üstlenmekten ben ve kurulum onur duyuyoruz. Yüzyıllar boyu sürecek olan Cumhuriyetimizde kadının yeri var olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE