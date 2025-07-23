Kadıköy'de Yasemin Minguzzi'den Adalet İçin Oturma Eylemi

Kadıköy'de oğlu Ahmet Minguzzi'yi cinayet sonucu kaybeden Yasemin Minguzzi, infaz yasasında değişiklik talebiyle İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirdi. Acılı anneye benzer acıları yaşamış birçok aile de destek verdi.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşında Matia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi üç gün önce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda adalet ve infaz yasalarına dikkat çekmek için oturma eylemi başlatmıştı. Minguzzi ailesinin yanı sıra, yakınlarını benzer şekilde kaybetmiş başka aileler de meydandaki sessiz protestoya katıldı. Eylemciler, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve infaz yasalarının tekrar düzenlenmesini istedi. Yaklaşık bir saat süren eylem sonunda Yasemin Minguzzi bugün itibarıyla eylemleri sonlandırdığını belirtti.

"Tek dileğim en yüksek cezayı almaları"

Ahmet Minguzzi'nin Yasemin Minguzzi, "Amaç tabiki de başka çocuklar ölmesin, başından beri bunun mücadelesini veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip ediyor. Sayın Milletvekilimiz Müşerref Pervin Tuba Durgut da artık öz ablam gibi oldu yani o da tırnaklarını bu işe geçirdi. Yasa değişikliği için çok uğraştılar, bu karar da çıkacak çok az kaldı başardık. Herkes bizim yanımızda oldu bu artık siyaset üstü bir şey oldu. Hepimiz kardeş olduk, birlik olduk. Ahmet bizi birleştirdi. Tek dileğim en yüksek cezayı almaları, başka çocuklara bir şey olmasın. Ahmet gitti ama işte bir sürü çocuk var. Sürekli tehdit geliyor ama biz korkmuyoruz mücadeleye devam" diye konuştu.

"Oğlumun kalbi iki gün çalıştı"

Araca açılan ateş sonucu oğlunu kaybeden baba Tanju Mutluay ise, "Benim oğlum hem çalışıp hem fotoğrafçılık yapıyordu, işi bittikten sonra çalışma arkadaşlarıyla halı saha maçına giderken arka tarafta bir araç gelerek benim oğlumun olduğu araca, başka araç ve kişilere kasten ateş ediyorlar. Araç içerisindekiler maskeli, benim oğlumun olduğu arabaya bir tane kurşun geliyor o da oğlumun kafasına isabet ediyor. Olay yerinde bilinci kapanıyor. Doktor bana böyle bir vakanın iyileştiğini ben görmedim dediğinde ben bittim. Oğlumun kalbi iki gün çalıştı. Allah kimseye yaşatmasın. Benim şu anki mücadelem şu, başka analar babalar aynı acıyı yaşamasın diye mücadele ediyorum. Cezalar arttırılsın öyle bir arttılsın ki o insanlar suç aletini bile taşıyamasınlar. Oğlumu katledenler büyük ihtimalle çete, inşallah yüz yıl ceza alırlar. Bu kişilerden üçü yakalandı biri firar durumda firari içinde kırmızı bülten çıkartıldı sağolsun savcı bey iyi bir çalışma yaptı. Hepsi inşallah kasten adam öldürmeyle yargılanacak. Dosya yeni tamamlandı. Eylül, ekim gibi mahkeme başlayacak. Bizim burada olmamızın sebebi cezalar arttırılsın, başka analar babalar ağlamasın diye buradayız" dedi. - İSTANBUL