Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıya Kurban Giden Genç İçin Duygusal Paylaşım

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıya Kurban Giden Genç İçin Duygusal Paylaşım
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Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi'nin teyzesi, yeğeniyle geçen yılki bayram namazı sohbetini sosyal medyada paylaştı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medyada yeğeni ile geçen yıl bayram namazı ile ilgili yaptığı konuşmanın ekran fotoğrafını "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.

Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medya üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. Akıncılar, yeğeni Minguzzi ile geçen yıl Whatsapp üzerinden aralarında geçen "Teyzoş, enişteme söyle Çinili Cami'de bayram namazı kılalım" sohbetini, "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı. Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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