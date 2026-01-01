Haberler

Bağdat Caddesi'ndeki yeni yıl kutlamaları önceki senelere göre sönük geçti

Güncelleme:
Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki yeni yıl kutlamaları önceki yıllara göre daha az canlı geçti. Araç konvoyları geri sayımda renkli görüntüler oluşturdu.

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki yeni yıl kutlamaları önceki yıllara göre sönük geçerken, araçlar geri sayıma konvoy ve kornalarla eşlik etti.

Önceki yıllarda kutlamaların merkezi haline gelen Bağdat Caddesi'nde bu seneki yeni yıl etkinlikleri sönük kaldı. Özellikle geri sayım öncesi cadde üzerinde insan yerine araç kalabalığı dikkat çekerken, 2026'ya saniyeler kala oluşan konvoy renkli görüntülere sahne oldu. Kornalar eşliğinde cadde turunu tamamlayan vatandaşların bir kısmı canlı müzik eşliğinde eğlenirken, bir kısmı da o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
