Bağdat Caddesi'ndeki yeni yıl kutlamaları önceki senelere göre sönük geçti

Önceki yıllarda kutlamaların merkezi haline gelen Bağdat Caddesi'nde bu seneki yeni yıl etkinlikleri sönük kaldı. Özellikle geri sayım öncesi cadde üzerinde insan yerine araç kalabalığı dikkat çekerken, 2026'ya saniyeler kala oluşan konvoy renkli görüntülere sahne oldu. Kornalar eşliğinde cadde turunu tamamlayan vatandaşların bir kısmı canlı müzik eşliğinde eğlenirken, bir kısmı da o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - İSTANBUL