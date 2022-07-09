Kaçan kurbanlık yakalandı, ekipler şimdi de sahibini arıyor Adıyaman'da sahibinin elinden kaçarak sokaklarda başıboş dolanan kurbanlık polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler bu kez de kurbanlığın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sağa sola koşuşturan bir küçükbaş kurbanlığı fark eden polis ekipleri, kurbanlığı yakaladı. SAHİBİNİ BULAMADILAR Kurbanı yakalayan polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak kurbanlığın sahibini aradı. Sahibine ulaşılamayan kurbanlık, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. SU VE YEM VERDİLER Polis ekipleri, su ve yem verdikleri kurbanlığın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Yerel Atatürk Bulvarı Adıyaman Yerel Haberler

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