Kaçan kurbanlık yakalandı, ekipler şimdi de sahibini arıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman'da sahibinin elinden kaçarak sokaklarda başıboş dolanan kurbanlık polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler bu kez de kurbanlığın sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sağa sola koşuşturan bir küçükbaş kurbanlığı fark eden polis ekipleri, kurbanlığı yakaladı.
SAHİBİNİ BULAMADILAR
Kurbanı yakalayan polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak kurbanlığın sahibini aradı. Sahibine ulaşılamayan kurbanlık, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.
SU VE YEM VERDİLER
Polis ekipleri, su ve yem verdikleri kurbanlığın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Yerel