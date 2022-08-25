Kaçak avlanan 2,5 ton kara kıllı midye ve 500 kilo deniz salyangozu ele geçirildi

İstanbul Boğazı Arnavutköy-Bebek-Aşıyan-Rumelihisarı kıyı hattı boyunca kaçak olarak midye ve deniz salyangozu avcılığına yönelik yapılan denetimde, 2,5 ton kara kıllı midye ve 500 kilo deniz salyangozu ele geçirildi.

İstanbul Boğazı Arnavutköy-Bebek-Aşıyan- Rumelihisarı kıyı hattı boyunca kaçak olarak midye ve deniz salyangozu avcılığına yönelik yapılan denetimde, 2,5 ton kara kıllı midye ve 500 kilo deniz salyangozu ele geçirildi. 3 kişiye toplam 22 bin 287 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Boğazı Arnavutköy-Bebek-Aşiyan-Rumelihisarı kıyı hattı boyunca kaçak olarak midye ve deniz salyangozu avcılığı yapanlara yönelik gece denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İ.B.B. Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı. Boğaz kıyıları, kameralarla gece yarısından itibaren izlenerek kaçak olarak avcılık yapanlar tespit edildi. Yapılan denetimde; 3 kişiye toplam 22 bin 287 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 2,5 ton kara kıllı midye ve 500 kilo deniz salyangozunun canlılığını koruduğu tespit edildiğinden doğal ortamlarına geri bırakıldı. Kaçak avlanmada kullanılan 2 adet midye filesine el konuldu.

(Zöhre Alagöz /İHA)