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Sahil Güvenlik Botu Fethiye'de halkın ziyaretine açıldı

Sahil Güvenlik Botu Fethiye'de halkın ziyaretine açıldı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında TCSG-911 botu, Fethiye Kordon İskelesi'nde saat 17.00'ye kadar vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar botu inceleyip Sahil Güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi alabiliyor.

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu, Fethiye Kordon İskelesi'nde saat 17.00'ye kadar vatandaşların ziyaretine açıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Fethiye Kordon İskelesi'ne demirleyen TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu, vatandaşlarla buluştu. Gün boyunca sürecek ziyarette vatandaşlar botu yakından inceleme fırsatı bulurken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizlerde yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi alma imkanı buluyor.

Fethiye Kordon İskelesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında TCSG-911 botu, saat 17.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ziyaret, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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