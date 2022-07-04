Kabe örtüsü değiştirilme işlemi 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı - Haberler

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Kabe örtüsü değiştirilme işlemi 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kabe örtüsü değiştirilme işlemi 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı

Kabe'nin örtüsü her yıl 9 Zilhicce'de değiştirilme geleneği yerine bu kez 30 Temmuz'da (1 Muharrem) değiştirilecek.

Kabe'nin örtüsü her yıl 9 Zilhicce'de değiştirilme geleneği yerine bu kez 30 Temmuz'da (1 Muharrem) değiştirilecek.

Her yıl hac döneminde 9 Zilhicce'de Kurban Bayramı Arefe günü hacı adayları Arafat'a çıkınca değiştirilen Kabe'nin örtüsünün bu yıl 20 gün sonraya 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı.

Hac zamanı, Kabe örtüsü silinirken görülmüş ve dikkat çekmişti. Normal şartlarda Hacı adayları bulunduğu dönemde ipek ile özel dokunan üzerinde ayeti kerimeler olan örtüye dokunulmuyordu.

Kabe örtüsü üzerinde yer alan 30 ayetten bazıları şu şekildedir:

"Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki, ehl-i kitap, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir"

"Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter"

"O öyle bir Allah'dır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da"

"Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy" diye vahyettik"

"Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz" - MEKKE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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