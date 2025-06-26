Kabe'nin Örtüsü Yenilendi: 1447 Hicri Yılı Başladı

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Suudi Arabistan, 1447 Hicri yılının başlamasıyla Kabe'nin örtüsünü değiştirdi. Uzman ekip, 825 kg saf ipek ve 180 kg gümüşle hazırlanan yeni örtüyü 11 aylık bir çalışmanın ardından yeniledi.

Kutsal topraklara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlıkları, 1447 Hicri yılının başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Kabe'nin örtüsünü değiştirdi.

Kutsal topraklarda milyonlarca hacı adayının durağı olan Kabe'nin örtüsü her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilendi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1447 Hicri yılının başlangıcı sebebiyle Kabe'nin örtüsünün dün akşam 154 kişilik bir uzman ekibin çalışmalarıyla değiştirildiği aktarıldı. Açıklamada, Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 825 kilogram saf ipek, 180 kilogram gümüş ile altının kullanıldığı, ipek örtünün üzerine 24 ayar altın ve gümüş ipliklerle Kur'an-ı Kerim ayetleri işlendiği belirtildi. Yetkililer yeni çekilen 47 parçadan oluşan ve bin 417 kilo ağırlığındaki örtünün değiştirme işleminin saatler sürdüğünü aktarırken, Kabe'nin eski örtüsünün ise zemzem suyu ile yıkandığı ve müzelerde sergilenmek için diğer Müslüman ülkelere gönderileceğini söyledi.

Tamamlanması 11 ay sürdü

Mekke'deki Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Kisve Kompleksi'nde 200 uzman çalışan tarafından,16 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük bilgisayar destekli dikiş makinesi kullanılarak üretilen Kabe örtüsünün tamamlanması yaklaşık 11 ay sürdü.

Kutsal topraklara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, Kabe örtüsünü her yıl Zilhicce ayının 9'uncu günü olan Arefe Günü değiştiriyordu ancak bu uygulama 2022 yılında değiştirilerek, örtü yenileme işlemi Hicri takvimde yılın ilk günü olan 1 Muharrem'e alınmıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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