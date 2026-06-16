Uzmanından Pınarbaşı'ndaki depremler için rahatlatan açıklama

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremlerle ilgili olarak, "Burada herhangi bir diri fay olmayıp, küçük bir tali bir kırıktan kaynaklandığını düşünmekteyim ve bu tali kırıklık daha büyük bir depreme sebebiyet verebilecek, daha büyük depremler oluşturabilecek büyüklükte ve nitelikte değildir" dedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabaha kadar en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde olmak üzere 60'ın üzerinde deprem meydana geldi. Depremleri değerlendiren Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "Son günlerde Pınarbaşı, Yukarı Borandere, Aşağı Borandere arasında kalan bölgede 60'tan daha fazla olan sayıda depremlerin vatandaşlarımız tarafından endişeyle karşılanması, 'acaba daha büyük depremler olacak mı?' konusu bize de yansıdı. Biz de yaptığımız incelemelerde bu bölgede en büyüğü 3.9, en küçüğü 1.2, 1'lere kadar düşen yaklaşık 60 civarında bir depremin olduğunun farkına vardık. Depremin olduğu bölgede herhangi bir diri fay zonu olmayıp, tali kırık şeklinde olabileceği değerlendirilmektedir. Türkiye'nin tektonik yapısına baktığımızda, kuzeyden Avrasya plakası, güneyden Afrika ve Arap plakasının etkisiyle Türkiye batıya doğru bir kaçış sergilemektedir. Bu kaçış yaklaşık her yıl 2-2,5 santimetre mertebesinde olmaktadır. Bu kaçışla beraber Kuzey Anadolu fayı kırılmakta, Doğu Anadolu fay zonu kırılmakta, Orta Anadolu fay zonları harekete geçmekte ve Ege bölgesindeki açılma niteliğindeki faylar da harekete geçmektedir. Bölgedeki bu depremler olağan. Yaklaşık 60 tane olan depremlerin büyüklüklerine baktığımızda Türkiye Diri Fay Haritası'nda yeri olmayan, harita üzerinde gösterilmeyen bir bölge üzerinde gerçekleşmiştir. Diri fay haritası olmayan bir yerde deprem olabilir mi, evet, olabilir. Türkiye Diri Fay Haritası'na baktığımızda yaklaşık 485 tane diri fay ve segmentlerinden oluşan bir tektonik yapıdan bahsediyoruz. Bu diri faylar 5,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerde harekete geçmekte olup daha küçük depremler için böyle bir şey söz konusu değil. Haritada bu çizikler yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bölgede diri fay yok"

Bölgede diri fayın olmadığını kaydeden Evsen, "Türkiye Diri Fay Haritası'na baktığımızda her bir çizik, her bir fay 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretecek potansiyele sahiptir ve bunların sayısı da son güncellemeye göre yaklaşık olarak 485 tanedir. Yeniden güncelleme yapıldığında ben bunların 500'ü bulabileceğini, hatta geçebileceğini de düşünmekteyim. Bu anlamda deprem olan bölgeye baktığımızda burada herhangi bir diri fay olmayıp, küçük bir tali bir kırıktan kaynaklandığını düşünmekteyim ve bu tali kırıklık daha büyük bir depreme sebebiyet verebilecek, daha büyük depremler oluşturabilecek büyüklükte ve nitelikte değildir. Halkımızın endişe etmeden rahat etmesini temenni ediyorum. Bu tür büyüklükteki depremler devam edebilir. Çünkü kırılma küçük de olsa devam ediyor. 4 büyüklüğüne, 5 büyüklüğüne hatta 5,5 büyüklüğüne kadar bu tür depremler devam edebilir. 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem olması da beklenmiyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı