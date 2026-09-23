JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası açıldı

Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) bünyesinde faaliyet gösteren JAVSU'nun Gaziantep fabrika satış noktası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Jandarma Asayiş Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren JAVSU'nun Gaziantep fabrika satış noktası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, JAVSU Gaziantep fabrika satış noktasının hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. JAV Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İbrahim Güven de JAVSU gelirleriyle şehit ve gazi aileleri ile doğal afetlerde yardıma muhtaç vatandaşlara destek, jandarmanın da emniyet ve asayiş giderlerine de katkı sağlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak JAVSU Gaziantep fabrika satış noktasının açılışı yapıldı. JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası ile doğal mineralli su satışı yapılarak şehit-gazi ailelerine, doğal afetlerde yardıma muhtaç vatandaşlara ve jandarmanın emniyet-asayiş giderlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Açılışa, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İbrahim Güven, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Engin Özmen katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı