Japonya'da yaşayan Türk gencinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Japonya'da dil öğrenimi gören Ömer Faruk Kalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla 11 kişinin 6 farklı dili konuştuğu bir kutlama videosu hazırladı.

Japonya'da dil öğrenimi gören Türk genci Ömer Faruk Kalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe sessiz kalmadı. Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak ve dünyaya duyurmak isteyen Kalkan, 11 kişinin 6 farklı dili konuştuğu bir kutlama videosu hazırladı. Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı farklı milletlerden insanları bir araya getirmeye karar verdiğini belirten Kalkan, "Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda çekerken çok eğlendik. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı. - TOKYO

