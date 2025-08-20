Japonya'da Geceyi Gündüze Çeviren Ateş Topu Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Kagoshima ve Miyazaki bölgelerinde gözlemlenen parlak meteor, güçlü ışığıyla geceyi gündüze çevirdi. Amatör kameralarla kaydedilen anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Japonya'nın farklı bölgelerinden gözlenen ve "ateş topu" olarak bilinen parlak meteor, yaydığı ışıkla geceyi gündüze çevirdi. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir hava olayına sahne oldu. "Ateş topu" olarak bilinen parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08'de Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerden gözlendi. Amatör kameralara yansıyan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde ateş topunun hızlı bir şekilde dünyaya doğru düştüğü görüldü. Ortaya çıkan kuvvetli ışık, geceyi gündüze çevirdi. Yaşanan hava olayının uzaydaki toz veya kaya parçalarının atmosfere girdikten sonra yanmasıyla oluşan bir "ateş topu" olduğunu değerlendiren uzmanlar, meteorun okyanusa düşmüş olabileceğini belirtti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

2 aylık evlilik acı sonla bitti! Koca mezarda karısı hapiste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.