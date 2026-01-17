Haberler

Japonya, turistleri ayılardan korumayı amaçlayan yeni uyarı işaretlerini tanıttı

Japonya Turizm Ajansı, yerli ve yabancı turistleri ayı saldırılarından korumak amacıyla yeni uyarı işaretlerini tanıttı. Ülkede artan ayı saldırıları sonrası, turistlerin güvenliğini sağlamak için tasarlanan işaretler, ayıların beslenmesi ve çevreye çöp atılması gibi konularda dikkat çekiyor.

Japonya'da rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları, Japonya Turizm Ajansı'nı (JTA) harekete geçirdi. JTA, yerli ve yabancı turistleri ayı karşılaşmaları ve ayı saldırılarından korumayı amaçlayan yeni uyarı işaretlerini tanıttı. Tasarlanan uyarı işaretlerini internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açan JTA, "Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, ayı görülme ihtimali bulunan turistik noktalarda bu uyarı işaretlerinin kullanılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Japonların yanı sıra dil bilmeyen yabancı ziyaretçileri de anlaşılır görsellerle uyarmayı hedefleyen işaretlerde, ayıları beslemenin, ayılara yaklaşmanın ve çevreye çöp atmanın yol açabileceği risklere dikkat çekildi.

Japonya'da görülen ayı saldırıları 2025 yılında rekor seviyeye ulaşmıştı. En az 13 kişi ayı saldırılarında hayatını kaybederken, en az 217 kişi de yaralanmıştı. - TOKYO

