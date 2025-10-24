Jandarmadan 'vefa' örneği

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazileri ve şehit ailelerini unutmayan jandarma ekipleri, vefa örneği sergiledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen 'vefa' ziyaretleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kıbrıs Gazileri Adem Köfte, Nurettin Zeybekçi, Osman Çoşkun ve şehit aileleri Süleyman Ceylan, Osman Aykan, Aysel Kılıç ziyaret edildi. Ziyarette şehitler anılırken, şehit aileleri ve gazilere ihtiyaç ve istekleri soruldu. Ayrıca jandarmanın her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduğu vurgulandı. - AYDIN