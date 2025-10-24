Haberler

Jandarmadan 'vefa' örneği

Jandarmadan 'vefa' örneği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazileri ve şehit ailelerini unutmayan jandarma ekipleri, vefa örneği sergiledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazileri ve şehit ailelerini unutmayan jandarma ekipleri, vefa örneği sergiledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen 'vefa' ziyaretleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kıbrıs Gazileri Adem Köfte, Nurettin Zeybekçi, Osman Çoşkun ve şehit aileleri Süleyman Ceylan, Osman Aykan, Aysel Kılıç ziyaret edildi. Ziyarette şehitler anılırken, şehit aileleri ve gazilere ihtiyaç ve istekleri soruldu. Ayrıca jandarmanın her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduğu vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.