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Bilecik'te Motosiklet Sürücülerine Ekipman ve Trafik Kuralları Uyarısı

Bilecik'te Motosiklet Sürücülerine Ekipman ve Trafik Kuralları Uyarısı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Pelitözü Gölpark girişinde gerçekleştirdikleri denetimde 8 motosiklet sürücüsünü durdurarak, motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri motosiklet sürücülerine ekipmanları konusunda uyarılarda bulundu.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Trafik Timi, Pelitözü Gölpark girişinde motosiklet sürücüsüne karşı denetimi ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 8 motosiklet sürücüsü durdurularak, motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve diğer trafik kuralları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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