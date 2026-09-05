Bilecik'te Motosiklet Sürücülerine Ekipman ve Trafik Kuralları Uyarısı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri motosiklet sürücülerine ekipmanları konusunda uyarılarda bulundu.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Trafik Timi, Pelitözü Gölpark girişinde motosiklet sürücüsüne karşı denetimi ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 8 motosiklet sürücüsü durdurularak, motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve diğer trafik kuralları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı