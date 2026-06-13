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Sinop'ta jandarmadan miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Sinop'ta jandarmadan miniklere uygulamalı trafik eğitimi
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Lala ve Abalı İlkokulu öğrencilerine yaya geçidi, trafik işaretleri ve emniyet kemeri gibi konularda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarda trafik bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Jandarma Trafik Timleri, bu kapsamda merkez ilçeye bağlı Lala İlkokulu ve Abalı İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek kapsamlı bir trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Etkinlik bünyesinde minik öğrencilere; yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları, emniyet kemeri takmanın hayati önemi ve genel trafik kuralları detaylı bir şekilde anlatıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından okul bahçesinde kurulan alanlarda uygulamalı eğitimlere geçildi. Jandarma personeli eşliğinde kuralları pratik eden çocuklar, keyifli anlar yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Yetkililer, çocuklarda trafik bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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