Haberler

Jandarmadan köylerde dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Jandarmadan köylerde dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre, Tuzaklı ve Hamitabat köylerinde jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi. Köy kahvelerinde düzenlenen etkinlikte, örnek olaylar üzerinden alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler köylerde dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı köylerde önleyici kolluk faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Küre, Tuzaklı ve Hamitabat köylerinde bulunan köy kahvelerinde vatandaşlara son dönemlerde meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında örnek olaylar üzerinden detaylı bilgilendirme yapılarak gerekli uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

Süpersin Arda! Ağzından çıkan her kelime hayran bıraktı
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti

Her eve giren 36 yıllık Türk markasından kötü haber
Diyarbakır'da tarihin kapısı açıldı! Toprağın altından 7 bin yıllık atölye çıktı

Şehri heyecanlandıran keşif! Toprağın altından tarih fışkırdı
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da

Uçak kalktı geliyor! Milli yıldızımız Galatasaray'a hayırlı olsun
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

Gökçek e-Devlet kaydını paylaştı, Ağırel dosya numarası verdi
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

Trabzonspor kaybetti olan Salah'a oldu