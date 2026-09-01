Jandarmadan köylerde dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler köylerde dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı köylerde önleyici kolluk faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Küre, Tuzaklı ve Hamitabat köylerinde bulunan köy kahvelerinde vatandaşlara son dönemlerde meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında örnek olaylar üzerinden detaylı bilgilendirme yapılarak gerekli uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı