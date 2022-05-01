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Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

İhlas Haber Ajansı - Özgür Kaya - Yerel
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Son dakika habere göre Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim Bayram öncesi kazaları önlemek için vatandaşları tek tek uyarıyorlar Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri doronla tespit ediyor.

Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

Bayram öncesi kazaları önlemek için vatandaşları tek tek uyarıyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri doronla tespit ediyor. Denetimler çerçevesinde ekipler vatandaşları kurallara karşı bilgilendiriyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Kurban Bayramı öncesi, il genelinde "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla, denetimlerini arttırdı. Denetimlerde ekipler kazaların önlenmesi amacıyla sürücüleri kemer takmaları konusunda uyararak bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit ediliyor

Ekipler tarafından sürdürülen denetimler çerçevesinde sürücüler dronla denetleniyor. Trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüler havadan tespit ediliyor. Kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, trafiği tehlikeye atacak şekilde şerit değiştiren ve hız kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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